На «УГМК Арене» пройдет международный турнир по ММА лиги RCC

В Екатеринбурге 31 мая состоится международный турнир по ММА лиги смешанных единоборств RCC, сообщили в пресс-службе лиги. Хедлайнерами шоу станут Александр Шлеменко (Шторм) и Владислав Ковалев (Белаз). Продажа билетов стартует 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бой-реванш на RCC 17, в котором Александр Шлеменко нокаутировал Александра Илича

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Бой-реванш на RCC 17, в котором Александр Шлеменко нокаутировал Александра Илича

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Турнир станет 22 в истории организации, а главным событием должен стать поединок Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова — в ближайшее время они подпишут контракт на бой. «Этот поединок обсуждается с начала 2025 года, хотя ещё год назад его вероятность была нулевой. И если Александра Шлеменко знает каждый фанат единоборств, то Влад Белаз ещё недавно был известен лишь узкой аудитории»,— отметили в пресс-службе.

Владислав Ковалев дебютировал в RCC в 2024 году в боях на голых кулаках, нокаутировав Кристиано Фролича, который считается одним из самых опасных бойцов Бразилии. После этого он два раза победил звезду лиги Валерия Мясникова.

Ранее экс-чемпион RCC Hard Виктор Баталов и глава лиги Николай Клименко провели встречу, по итогам которой было объявлено о возвращении господина Баталова в организацию. 3 мая в Екатеринбурге он проведет бой за титул против Шохруха Курьера Джиянова.

Ирина Пичурина