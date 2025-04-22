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На Среднем Урале из-за паводка автомобильное сообщение ограничено с 14 пунктами

В Свердловской области с 14 населенными пунктами ограничено автотранспортное сообщение из-за паводка, сообщили в региональном МЧС. При этом к большинству из них доступ оказался ограничен за сутки.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Так, за прошедшие сутки затопило один низководный мост через реку Тура в районе Слободо-Туринского муниципального района. Из-за этого автомобильное сообщение стало ограничено сразу с девятью деревнями: Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнов.

На данный момент на Среднем Урале затоплены три низководных моста, еще один на время половодья разобран.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области из-за паводков оказалось ограничено автотранспортное сообщение с пятью населенными пунктами.

Ирина Пичурина

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