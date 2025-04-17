Из-за паводка в Свердловской области ограничили сообщение с пятью пунктами
В Свердловской области из-за паводков ограничено автотранспортное сообщение с пятью населенными пунктами, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ
В настоящее время на Среднем Урале затоплены два низководных моста, еще один на время половодья разобран. При этом за последние сутки подтоплений и затоплений территорий населенных пунктов не зафиксировано.
Ранее в Свердловской области из-за паводка на реке Ница ввели ограничения движения для всех видов транспорта на трех мостах в Слободо-Туринском и Байкаловском районах.