Приставы взыскали с пермского бизнесмена уголовный штраф в размере 900 тыс. рублей

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали уголовный штраф с пермского бизнесмена, осужденного за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Ранее директора фирмы признали виновным в хищении 3,8 млн руб. бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильной дороги «Юбилейный – Безгодово» в Гремячинском округе. В ходе следствия было установлено, что по его указанию рабочими бригадами проводились работы с использованием дешевых строительных материалов. Вместо предусмотренного техническим заданием щебня, подрядчик использовал неизвестную горную породу из прилегающего к дороге карьера.

Суд приговорил бизнесмена к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тыс. рублей. Осужденный пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции, но Пермский краевой суд оставил его без изменения.

Сотрудники ГУ ФССП предупредили осужденного, что в случае неуплаты уголовного штрафа в срок для добровольного исполнения будут применены меры принудительного взыскания. Предупреждению он не внял, в связи с чем был подвергнут штрафной санкции в виде исполнительского сбора, составившего 60 тыс. руб. Также приставы запретили регистрационные действия с его квартирой, арестовали банковские счета и обратили взыскание на получаемую заработную плату. В результате проведенной работы уголовный штраф был взыскан в полном объеме.