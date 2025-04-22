В Салехарде провели первую репетицию парада ко Дню Победы

В понедельник, 21 апреля, в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) состоялась первая репетиция парада ко Дню Победы, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Колонна пройдет 9 мая к парку Победы, где к Вечному огню возложат цветы. В ее состав из порядка 500 человека войдут ветераны боевых действий, силовики, военные, волонтеры, кадеты и юнармейцы. Кроме того, на День Победы в городе состоятся 10 значимых патриотических памятных мероприятий, включая большой праздничный концерт.

Ранее правительство Ямала приняло решение провести акцию «Бессмертный полк» на День Победы в очном формате. В последние годы шествия отменялись из-за пандемии коронавируса и по требованиям безопасности.

Ирина Пичурина