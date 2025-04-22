Сын Эрдогана выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры
Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган поддержал возвращение России на Олимпийские игры. Свое мнение он рассказал в интервью ТАСС.
По его словам, «спортсмены не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия в соревнованиях». «Нет четких правил, по которым можно их (спортсменов — «Ъ») исключать. Вдруг мы видим, как российских спортсменов не допускают, а, например, израильские команды и атлеты участвуют повсюду. Это выглядит нелогично. И совсем несправедливо»,— убежден он.
Господин Эрдоган добавил, что спорт не должен быть политизирован, так как его задача — «служить делу мира».
В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, российских спортсменов отстранили от многих международных соревнований. МОК ввёл строгие ограничения, допустив к Олимпиаде-2024 в Париже лишь 15 россиян в нейтральном статусе — без флага и гимна.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что сборная России с вероятностью в 99% примет участие в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с национальными флагом и гимном.