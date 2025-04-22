Похороны папы Франциска пройдут с изменениями традиционного ритуала

Похороны папы римского Франциска будут отличаться от церемоний погребения его предшественников. Об этом сообщает издание Corriere della Sera. О том, что ритуал похорон «перегружен» говорил сам понтифик, напоминает издание.

Согласно изменениям, внесённым папой в документ Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, похоронный обряд сохранит каноническую структуру, включая бдение, отпевание и погребение. Однако, начиная с Франциска, тело понтифика не будут выставлять на катафалке для почитания. Также отменяется церемония закрытия гроба, а для погребения будет использоваться простой деревянный гроб вместо прежнего тройного — из кипариса, свинца и дуба или ореха. Вместо двух бдений будет проводиться только одно.

Ещё одно нововведение, связанное с Франциском, — место захоронения. Большинство пап последнего времени хоронили в Ватиканских гротах под собором Святого Петра. Однако Франциск выбрал для погребения базилику Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана. Он объяснил это тем, что посещал эту церковь для молитв перед и после каждого Апостольского путешествия, а также его глубокой связью с иконой Божьей Матери Salus Populi Romani, находящейся там, сообщает Il Quotidiano. Франциск станет не первым папой, похороненным в этой базилике: там же покоятся останки Климента IX (1667–1669).

Понтифик умер 21 апреля утром в возрасте 88 лет. Франциск перенес инфаркт, после чего у него остановилось сердце. Похороны папы римского могут состояться в период с пятницы по воскресенье (с 25 по 27 апреля). Точную дату определят кардиналы католической церкви. Прощание состоится 23 апреля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».