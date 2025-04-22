Грузовой корабль Cargo Dragon состыкуется с МКС во вторник

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX состыкуется с Международной космической станцией (МКС) во вторник 22 апреля. Об этом сообщает NASA.

В понедельник в 04:15 по восточному времени США (11:15 мск) с площадки 39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал (Флорида) был успешно запущен корабль миссии CRS-32 с использованием ракеты-носителя Falcon 9.

Через 28 часов полёта корабль автоматически пристыкуется к модулю Harmony американского сегмента МКС в 08:20 по восточному времени США (15:20 мск).

На станцию будет доставлено более 3 тонн продуктов, оборудования и материалов для проведения множества научных экспериментов экипажем.

Cargo Dragon — единственный космический многоразовый корабль для снабжения орбитальной станции, который может возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике. Модифицированный корабль может доставлять на 20% больше груза, а также стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором, чего не могла делать предыдущая версия.