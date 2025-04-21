Проекты из Нижнего Тагила и Волчанска получили президентскую премию «Служение»

В Москве наградили президентской премией «Служение» проекты «Никто кроме нас» из Нижнего Тагила и «Летняя школа журналистики» из Волчанска (Свердловская область), сообщили в пресс-службе полпредства Уральского федерального округа (УрФО). Проект «Никто кроме нас» занял первое место в номинации «Инициативы каждого — залог успеха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин во время церемонии вручения премии «Служение»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Владимир Путин во время церемонии вручения премии «Служение»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным портала «Госуслуги», на котором проходило голосование за проекты премии, команда из Нижнего Тагила преобразовала заброшенную территорию в мкр. Пограничный с несанкционированной свалкой в многофункциональное общественное пространство. «Была неблагоприятная экологическая и социальная обстановка. Рядом аглофабрика, воздух был часто окрашен в красный цвет, поблизости — ни культурной, ни спортивной инфраструктуры. На этом месте жители создали "Центр семейного отдыха" — благоустроенную зону с "Вишневым садом", спортивной и детской площадками, сценой и возможностями для досуга»,— сообщили авторы проекта.

Отмечается, что горожане вывезли с территории 400 куб. м мусора, расчистили участок, проложили дорогу, поставили освещение и камеры, высадили 140 плодовых деревьев, построили беседки, мост через ров, сцену с аппаратурой и экраном, установили 20 скамеек на 120 сидячих мест, разместили детскую и спортивную площадки с воркаутом и тренажерами, футбольное поле. «За 2024 год на территории "Центра семейного отдыха" провели 270 мероприятий, от дворовых праздников и мастер-классов до лекций, выставок и концертов. Его посетили более 750 жителей микрорайона и более 7 тыс. гостей»,— говорится в сообщении.

Проект из Волчанска получил второе место в номинации «Молодые кадры — на службе страны». Как сказано на портале «Госуслуги», Летнюю школу журналистики для детей городов севера области открыла главный редактора газеты «Волчанские вести» Марина Палецких. «Летняя школа — площадка, где подростки знакомятся с основами медиаграмотности, учатся работать с информацией, осваивают жанры журналистики и развивают навыки коммуникации»,— пишет автор проекта. Отмечается, что обучение в Летней школе прошли более 120 школьников.

Премия «Служение» была анонсирована в ноябре 2023 года первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. Премия была учреждена по поручению президента Владимира Путина. В 2024 году прошло первое вручение наград. Всего на соискание премии «Служение» было подано около 18,5 тыс. заявок из 89 регионов страны.

В 2024 году награды были удостоены два проекта из Свердловской области. «Северный образовательный кластер» из Краснотурьинска занял первое место в номинации «Практики муниципалитета — решения для страны», поскольку траектория «школа – техникум – ВУЗ – работодатель» позволила сократить отток молодежи из города. «Фестиваль семей» из Волчанска занял третье место в номинации «Мой край — моя гордость».

По данным уральского полпредства, число заявок на участие во второй премии «Служение» в 2025 году превысило свыше 41 тыс., из которых 4 тыс. было подано от муниципалитетов УрФО.

Василий Алексеев