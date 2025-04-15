С начала 2025 года пригородные поезда АО «СЗППК» перевезли более 21 млн пассажиров

За первый квартал 2025 года пригородные поезда АО «СЗППК» перевезли свыше 21 млн пассажиров. Это на 8% больше, чем за январь-март 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Лидирует по объему пассажиропотока Финляндское направление (6,6 млн человек, +12%). На втором месте Балтийское направление (5,7 млн пассажиров, +11%), на третьем — Витебское (4,7 млн человек, +4%). Далее идут Московское (2,8 млн человек, 4%), Волховстроевское (1,4 млн пассажиров, +7%) и Петрозаводское направления (84,4 тыс. пассажиров, +17%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Рускеальский экспресс» в первом квартале года перевез 35,5 тыс. пассажиров.

Дарья Астанина