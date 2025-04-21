Эксперты считают, что число банкротств на Кубани продолжит расти

Количество корпоративных банкротств в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года увеличилось до 67 случаев, что на 17,5% выше аналогичного периода прошлого года, следует из данных «Федресурса». В то же время в целом по России зафиксирован исторический минимум таких процедур. Эксперты, опрошенные «Ъ-Кубань», связывают региональную динамику с ростом долговой нагрузки агробизнеса и последствиями разлива мазута в акватории Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметила член совета Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Алина Малинина, рост числа банкротств в крае обусловлен совокупностью факторов. Речь, в частности, идет о накопленных финансовых и операционных перегрузках в отдельных секторах экономики — строительстве, розничной торговле и гостиничном бизнесе. Кроме того, инцидент с разливом мазута оказал негативное воздействие на туристическую сферу. «Для участников индустрии гостеприимства, и без того испытывающих снижение спроса, дополнительные расходы на устранение последствий ЧП стали критичными»,— указала госпожа Малинина.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко отметил рост числа банкротств подрядчиков и поставщиков оборудования, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность. По его словам, давление на этих игроков усилилось из-за высоких кредитных ставок, логистических издержек и санкционных ограничений. «Особенно заметен рост числа банкротств среди КФХ и фермеров. Эти три сегмента — стройподряд, ВЭД и малый агросектор — формируют основную часть роста»,— пояснил эксперт.

Оба собеседника допускают дальнейшее увеличение числа банкротств во втором и третьем кварталах 2025 года. Причиной может стать исчерпание финансовых резервов у малого бизнеса и завершение действия отсрочек по налоговым и кредитным обязательствам. Среди потенциально уязвимых участников рынка аналитики называют не только небольшие фирмы, но и крупных застройщиков.

Вячеслав Рыжков