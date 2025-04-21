Шиномонтаж в Петербурге за год подорожал на 15%

Сезонный шиномонтаж в 2025 году обойдется жителям Петербурга на 15% дороже, чем годом ранее. Средний чек в апреле составил 3104 рубля, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Менять резину на летнюю петербуржцы в 2025 году начали немного раньше — из-за периодических «приступов» потепления и сухой погоды этой весной. Как отмечают аналитики, уже в марте продажи «переобувки» показывали рост более чем на 25% (по сравнению с показателями марта 2024-го). Апрельские же показатели, хотя и оказались скромнее, также продемонстрировали рост.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на оборудование среди автосервисов в Санкт-Петербурге вырос почти на треть.

Дарья Астанина