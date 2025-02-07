Спрос на оборудование среди автосервисов в Санкт-Петербурге вырос почти на треть

В ноябре-декабре 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи автосервисного оборудования и расходников в B2B-сегменте в Петербурге выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные по итогам собственного исследования «Ъ-СПб» предоставили аналитики специализированного сервиса «ВсеИнструменты.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты рынка, на существенный рост спроса повлияли погодные условия, уход профильных монтажных центров и ряда брендов. Это привело к тому, что автомобилисты стали чаще искать альтернативы в обслуживании своих машин. Поэтому отечественные автосервисы адаптируются к сложившейся ситуации и активно пополняют запасы оборудования и инструментов, говорится в сообщении.

Согласно исследованию, в топ-5 наиболее популярных категорий товаров по Петербургу вошли: инструменты и оборудование для ремонта кузова (+170%), автомобильные предохранители (+93%), аккумуляторы (+87%), светотехника (+37%) и автоинструменты (+26%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург оказался регионом, где с подорожанием автозапчастей в текущем году столкнулись абсолютное большинство автомобилистов — 86%. Также по этому показателю в числе лидеров Москва (79%) и Краснодарский край (74%).

Андрей Цедрик