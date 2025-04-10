Крышу Смольного отремонтируют за 320 миллионов рублей до конца 2026 года

Комитет по госзаказу объявил конкурс на ремонт кровли Смольного. Соответствующий документ 10 апреля появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 320 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Потенциальному подрядчику необходимо приступить к работам в мае. Крыша имеет повреждения и проржавела, а историческая древесина местами сгнила. Работы должны быть завершены до конца 2026 года.

На время ремонта часть сотрудников Смольного переведут на работу в «Невскую ратушу». Информации о возможном переезде на новое место губернатора Александра Беглова пока нет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания ПСФ «Корт» выиграла два тендера на общую сумму в 60 млн рублей на создание сада-трансформера на Московской площади. Конкурс объявляла администрация Московского района Петербурга.

Андрей Маркелов