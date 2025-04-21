Липецкий завод китайской Angel Yeast закончил 2024 год с прибылью в 959 млн руб.

Липецкое юрлицо Angel Yeast — ООО «Ангел ист рус» — отработало 2024 год с чистой прибылью в 959 млн руб., а 2023-й — с чистым убытком в 485 млрд руб. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile. Выручка предприятия увеличилась на 19%: с 6,8 млрд до 8,1 млрд руб.

Себестоимость продаж завода увеличилась с 4,2 млрд до 4,4 млрд руб. Прибыль от продаж также выросла — с 1,4 млрд до 1,9 млрд руб.

Компания также нарастила дебиторскую задолженность более чем вдвое — с 1,6 млрд до 3,3 млрд руб. Кредиторская задолженность предприятия выросла на 68%, с 940 млн до 1,6 млрд руб.

ООО «Ангел ист рус» было зарегистрировано в Данкове Липецкой области в августе 2015 года. Основной вид деятельности — производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 2,8 млрд руб. 99% долей общества — у китайского ПАО «Ангел ист ко., лтд», еще 1% — у китайского ООО «Ангел ист (Биньчжоу) ко., лтд». Гендиректор — Цинь Цзяньхуа.

В правительстве региона ООО «Ангел ист рус» называют крупнейшим производителем сухих дрожжей в России. Производство почти полностью автоматизировано. Первая очередь предприятия открылась в феврале 2019 года, объем инвестиций составил около 7 млрд руб. К январю 2023 года на заводе работало семь производственных линий мощностью свыше 50 т сухих дрожжей и более 20 т прессованных в сутки. До конца 2023 года на заводе планировалось установить еще две линии — это часть проекта по расширению мощности предприятия с 20 до 30 тыс. т дрожжей в год. Объем инвестиций в это расширение в начале 2023 года оценивался в 4 млрд руб.

Также в начале 2023-го стало известно о планах Angel Yeast построить в Данковском районе завод по глубокой переработке зерна за 10 млрд руб.

Егор Якимов