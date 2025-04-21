Путин призвал сохранять Байкал, несмотря на трудности
Президент Владимир Путин отметил важность сохранения озера Байкал, несмотря на то что найти оптимальные решения непросто. Глава государства добавил, что следует радоваться изобретательности властей Иркутска и их коллег из федерального центра, когда они все же находят такие решения.
«С одной стороны, развиваться нужно. С другой стороны, нужно сохранять и Байкал, сохранять все, что вокруг, и то, что внутри находится. И найти эти оптимальные решения непросто, я отдаю себе в этом отчет. Это сложная задача, она иногда кажется нереализуемой, потому что в разные стороны направлена — или ничего не делать, или что-то делать, но это нарушает экологию. Все прекрасно понимаю»,— обратился господин Путин к мэру Иркутска Руслану Болотову на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Госкорпорация ВЭБ.РФ и Azimut Hotels Александра Клячина подписали в марте соглашение о строительстве двух отелей с общим фондом 360 номеров в Байкальске Иркутской области. Объем инвестиций в проекты составит 8 млрд руб. Импульсом к развитию гостиничного бизнеса в регионе стал приток туристов к озеру Байкал.
Подробности — в материале «Ъ» «Гостеприимство на бумаге».