МИД Ирана назвал условие для заключения ядерной сделки

Основным требованием Ирана на любых переговорах по ядерной программе страны будут гарантии отмены санкций против Тегерана. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает государственное информационное агентство Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran

По словам представителя Министерства иностранных дел, в ходе переговоров Иран будет настаивать на снятии санкций с целью нормализации банковской деятельности и торговли Тегерана с третьими странами. Господин Багаи подчеркнул, что иранские власти также потребуют гарантии того, что результаты будут долгосрочными и стороны выполнят свои обязательства.

За последние две недели делегации США и Ирана провели два раунда переговоров в Омане и Италии с целью достижения соглашения по иранской ядерной программе. По итогам второго раунда, который прошел в Риме 19 апреля, в МИД Омана сообщили, что США и Иран обсуждают соглашение, которое позволит Ирану продолжить развитие мирной ядерной энергетики.

Стороны договорились продолжить переговоры на уровне экспертов. 20 апреля замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади сообщил, что следующий раунд технических консультаций состоится в Маскате 23 апреля.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран и США ушли на третий круг».

Анастасия Домбицкая