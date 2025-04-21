Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Заявление патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для христиан всего мира особое значение имело стремление его святейшества к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными. Постоянно напоминая о присутствии Господа Иисуса Христа в лице каждого бедного и нуждающегося в помощи, папа обращал внимание на подчас намеренно замалчиваемые случаи несправедливости»,— сказал патриарх Кирилл.

Он указал, что РПЦ будет «с благодарностью помнить» о заявлениях папы, сделанных «в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской православной церкви».

Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) умер в своей резиденции в Ватикане сегодня, 21 апреля, утром. Ему было 88 лет. Пост понтифика он занял в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI и провел на нем 3055 дней.

О наиболее вероятных преемниках папы Франциска — в материале «Ъ».