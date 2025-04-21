Экс-депутата Курской облдумы Васильева задержали по подозрению в мошенничестве

Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев, который в конце 2024 года отправился на СВО, задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как сообщил ТАСС, сегодня следствие планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения фигуранту.

Уточняется, что господин Васильев проходит по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной. Ранее он якобы дал показания на экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова.

Господ Смирнова и Дедова заключили под стражу на прошлой неделе. Им вменяется мошенническое хищение 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, деньги были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что хищение средств организовали два экс-заместителя губернатора совместно с руководством корпорации.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова