Ura.ru: В отношении экс-главы Чайковского возбуждено уголовное дело

В Чайковском возбудили уголовное дело в отношении экс-чиновника по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. По информации издания, фигурантом дела является бывший глава Чайковского округа Юрий Востриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уточняется также, что экс-чиновник якобы незаконно передал муниципальное имущество в виде пищеблока Чайковской горбольницы в пользование частной структуре — ООО «Элиона». Согласно Rusprofile, на территории Пермского края действует одно ООО «Элиона», ведущее деятельность больничных организаций. Компания была создана в 2002 году. Учредителем выступает Эльвира Кузьмина.

Юрий Востриков впервые возглавил Чайковское городское поселение в 2005 году, одержав победу на прямых выборах. В 2008 году господин Востриков переизбрался на второй срок, а в 2014-м возглавил Чайковский муниципальный район. На этой должности он курировал объединение поселений в единый городской округ. После этого, в 2018 году, местные депутаты выбрали Юрия Вострикова руководителем реорганизованного муниципалитета. На этом посту он работал до 2023 года.