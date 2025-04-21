Bloomberg: глава бюджетного управления Воут — «архитектор» президентства Трампа

Агентство Bloomberg назвало директора административно-бюджетного управления США Рассела Воута самым влиятельным человеком Вашингтона. В качестве доводов агентство привело «уникальное сочетание лояльности и знания» чиновника, а также вспомнило политические документы его Центра по обновлению Америки. Часть из инициатив посвящена благоразумности присоединения Гренландии к США и введению масштабных тарифов на импортные товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Никто в округе Колумбия не владеет цифрами и процессом управления федеральным правительством лучше, чем Рассел Воут. Он один из важнейших архитекторов реструктуризации правительства США Трампом»,— заявил бывший стратег американского лидера Дональда Трампа Стив Бэннон.

В Bloomberg отметили соавторство господина Воута в 900-страничном политическом руководстве по Фонду наследия 2025 года, назвав документ «библией» второго президентского срока Дональда Трампа.

Неназванный американский чиновник рассказал Bloomberg, что у Рассела Воута есть планы занять место Илона Маска на посту главы Департамента эффективности правительства. Он «ждет своего часа», чтобы остановить сокращения в организации, уточнил собеседник.

16 апреля журнал Time внес Рассела Воута в список самых влиятельных людей мира наряду с господином Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим.