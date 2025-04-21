Главные новости 21 апреля. Кавказ

С марта 2025 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в Ставропольском крае возросла на 10-12%

Бывший начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов выступил в судебных прениях с последним словом, настаивая на своей невиновности.

Муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов выразил согласие с запретом на проведение публичных намазов без соответствующего разрешения.

В первом квартале 2025 года Ставрополь занял второе место в рейтинге городов с самыми доступными новостройками.

Дума Ставрополя опубликовала проект решения о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города, который состоится 17 июня после истечения полномочий действующего мэра Ивана Ульянченко.

Аэропорт Нальчика запускает прямые рейсы в Казань с 1 мая 2025 года. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

В Ставрополе 22 апреля состоится финал III Национального Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна».