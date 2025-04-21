Ставрополь вошел в тройку городов РФ с самым доступным первичным жильем

В первом квартале 2025 года Ставрополь занял второе место в рейтинге городов с самыми доступными новостройками. Об этом сообщает сервис «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По расчетам аналитиков, стоимость 1 кв. м в новостройках Ставрополя и Саратова составила 102 тыс. руб. Лидером по доступности стал Смоленск, где цена за квадрат равна 98 тыс. руб. В тройку наиболее дешевых локаций также вошли Ярославль, Липецк и Брянск с показателем 104 тыс. руб.

Самая дорогая недвижимость в новых домах зафиксирована в Сочи, где квадратный метр оценивается в 493 тыс. руб. За черноморским курортом следуют Москва (416 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (242 тыс. руб.).

Средняя стоимость квартиры в новостройке Ставрополя составила 5,9 млн руб. в первом квартале текущего года. Однокомнатное жилье в новых домах города обойдется покупателям в среднем в 4,3 млн руб.

В целом по России средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 2% по сравнению с прошлым годом и достигла 169 тыс. руб.

Исследование также показало, что предложение первичного жилья в стране увеличилось на 4% в сравнении с четвертым кварталом 2024 года. Наибольший прирост наблюдался в сегменте однокомнатных квартир и студий – по 7% в каждой категории.

Николай Аксенов