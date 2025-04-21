Компания «Рускальк» вложила в модернизацию производства 300 млн рублей

Горнодобывающая компания «Рускальк» вложила в реконструкцию дробильно-сортировочной фабрики № 2 порядка 300 млн руб. Обновление оборудования даст возможность нарастить объемы производства и расширить ассортимент товаров, предлагаемых компанией, сообщает РБК ТВ Юг со ссылкой на директора ООО «Рускальк» Андрея Григорьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«У нынешней клиентуры, в частности, у дорожных строителей, очень серьезно изменился подход к качеству щебня, используемого при строительстве. Поэтому, мы вынуждены наращивать ассортимент и улучшать характеристики товара. Поскольку модернизация связана с увеличением конвейерного хозяйства, также будут созданы дополнительные рабочие места»,— уточнил господин Григорьев.

Практически все необходимое оборудование для обновления фабрики уже приобретено. Впереди – этапы установки и наладки системы. Реконструкцию планируют завершить к концу лета 2025 года, пояснил источник.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов» горнодобывающая компания «Рускальк» в апреле 2025 года перенесла офис из Волгограда в Ростов-на-Дону.

Валентина Любашенко