Горнодобывающая компания «Рускальк» перенесла офис из Волгограда в Ростов

Горнодобывающая компания «Рускальк» переехала из Волгограда. Офис предприятия теперь будет располагаться на улице 2-я Луговая в Ростове-на-Дону, сообщает РБК ТВ Юг со ссылкой на директора ООО «Рускальк» Андрея Григорьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам Андрея Григорьева, офис было решено перенести после предложения врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Отмечается, что все сотрудники предприятия являются жителями донского региона.

ООО «Рускальк» — один из влиятельных игроков на рынке стройматериалов и горнодобывающих производств. Компания добывает щебень на участке «Хорошевский» Жирновского месторождения известняков в Тацинском районе Ростовской области.

Мария Хоперская