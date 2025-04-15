За неделю в Черноземье произошло почти 400 пожаров, два человека погибли

С 7 по 13 апреля в Черноземье было зафиксировано не менее 399 пожаров, в результате которых пострадали как минимум шесть человек, двое погибли. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 57 пожаров, шесть из них — в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. 32 раза спасатели ликвидировали возгорания сухой травы и мусора на общей площади 9,7 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 15 раз привлекались к ликвидации последствий дорожных происшествий. Взрывотехниками было ликвидировано 16 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 34 пожара. Сообщается о четырех пострадавших. Подразделения МЧС России 11 раз реагировали на ДТП. Взрывотехники ликвидировали три боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 77 пожаров. При возгорании в Железногорске пострадали два человека. Подразделения МЧС России 104 раза выезжали на ликвидацию последствий пожаров и ДТП.

В Липецкой области произошло 105 возгораний. Погибших и пострадавших не зарегистрировано, четырех человек эвакуировали. Пожарно-спасательные подразделения 16 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в которых пострадали 18 человек.

В Орловской области зарегистрировали 24 возгорания. Пострадавших и эвакуированных не зарегистрировано. Подразделения МЧС России 62 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 102 пожара. Два человека погибли, было эвакуировано 13 граждан. Подразделения МЧС России отреагировали на 14 дорожных происшествий.

С 31 марта по 6 апреля в Черноземье произошло 680 пожаров, в результате которых пострадали как минимум четыре человека.

Ульяна Ларионова