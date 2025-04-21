Путин запретил иноагентам участвовать в образовании и просвещении

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам осуществлять любую просветительскую и образовательную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно документу, лицензия на образовательную деятельность будет аннулирована, если лицо признают (или уже признали) иноагентом. Кроме того, закон запрещает включать НКО, признанные иноагентами, в реестр социально ориентированных организаций и оказывать им поддержку со стороны муниципалитетов (сейчас уже действует запрет на получение любой помощи от госорганов).

Поправки в закон «Об образовании» и ст. 9 и 11 закона о контроле за деятельностью иноагентов были внесены на рассмотрение в конце января группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым (ЕР). 8 апреля Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях. Господин Пискарев говорил, что закон запретит внесенным в реестр проводить семинары, лекции, организовывать вебинары и круглые столы.

Полина Мотызлевская