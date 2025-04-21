Захарова: Украина бездарно игнорирует шансы, которые ей дает Россия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в систематическом игнорировании всех возможностей для урегулирования конфликта. Эти возможности, уточнила дипломат, предоставляет международное сообщество, прежде всего Россия. Украинские власти, по ее словам, «бездарно» не используют шансы урегулирования.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Российское руководство говорило о том, что они недоговороспособны. Сколько уже было таких примеров, давайте возьмем те же самые минские договоренности, 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам»,— сказала госпожа Захарова в интервью телеканалу «Звезда». Представитель МИД РФ назвала такие действия проявлением «террористической сущности» украинского руководства.
Президент России Владимир Путин приказал российской армии остановить боевые действия в зоне военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск сегодняшнего дня, 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ «будут действовать зеркально».
Минобороны с утра объявило о возобновлении боевых действий после перемирия. Российское ведомство зафиксировало 4,9 тыс. нарушений во время перемирия. За прошедшие сутки над российскими регионами сбили 104 БПЛА.
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