Захарова: Украина бездарно игнорирует шансы, которые ей дает Россия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в систематическом игнорировании всех возможностей для урегулирования конфликта. Эти возможности, уточнила дипломат, предоставляет международное сообщество, прежде всего Россия. Украинские власти, по ее словам, «бездарно» не используют шансы урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Российское руководство говорило о том, что они недоговороспособны. Сколько уже было таких примеров, давайте возьмем те же самые минские договоренности, 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам»,— сказала госпожа Захарова в интервью телеканалу «Звезда». Представитель МИД РФ назвала такие действия проявлением «террористической сущности» украинского руководства.

Президент России Владимир Путин приказал российской армии остановить боевые действия в зоне военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск сегодняшнего дня, 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ «будут действовать зеркально».

Минобороны с утра объявило о возобновлении боевых действий после перемирия. Российское ведомство зафиксировало 4,9 тыс. нарушений во время перемирия. За прошедшие сутки над российскими регионами сбили 104 БПЛА.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».