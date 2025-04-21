На Дону более 6 тысяч осужденных и подозреваемых получат пасхальные подарки

В Ростовской области более 6 тыс. обвиняемых, подозреваемых и осужденных получат праздничные наборы в рамках благотворительной акции «Пасхальный подарок 2025». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСИН по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСИН по Ростовской области

Из сообщения следует, что в эти пасхальные наборы входят продукты питания, средства гигиены и карманные молитвословы. Все это собирали посетители реабилитационного центра для бывших осужденных. К участию в благотворительной акции присоединились волонтеры, сестры милосердия Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и активисты.

Эти наборы лица, находящиеся в исправительных учреждениях ФСИН Ростовской области, получат в течение пасхальной недели – с 21 по 27 апреля.

Константин Соловьев