Многодетные семьи смогут бесплатно посещать культурные учреждения Кубани

Многодетные семьи на Кубани смогут бесплатно посещать культурные учреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко Фото: пресс-служба Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко

Общие правила для всех регионов утвердило правительство России. Ранее парки, дома культуры и музеи были доступны для многодетных семей, но график посещения учреждений устанавливался отдельно.

Сейчас условия стали едиными: перед оформлением билетов необходимо подтвердить статус многодетной семьи, предъявив удостоверение единого образца или оформив подтверждение через портал «Госуслуги». Билет оформят на каждого члена семьи.

По данным краевых властей, в Краснодарском крае удостоверение единого образца уже получили 45 тыс. многодетных семей. Документ упрощает доступ к мерам социальной поддержки по всей России.

Анна Гречко