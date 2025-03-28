На Кубани выдали 45 тысяч удостоверений для многодетных семей

С начала 2025 года более 45 тыс. многодетных семей Краснодарского края получили удостоверения единого образца. Об этом в своем Telegram-канале сообщает вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ, утвержденный Правительством РФ в 2024 году, упрощает доступ к мерам социальной поддержки по всей России. Удостоверение позволяет семьям подтверждать свой статус при переезде в другой регион или путешествиях, включая получение льгот на посещение музеев и выставок.

Мера действует бессрочно. Семьи сохраняют право на социальную поддержку до совершеннолетия старшего ребенка или до 23 лет при его очном обучении либо наличии ограниченных возможностей здоровья.

Оформить удостоверение можно через органы соцзащиты, МФЦ или портал Госуслуг. Документ доступен в электронном виде с QR-кодом и на бумажном носителе.

Анна Гречко