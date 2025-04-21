Теннисные рейтинги
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 768 очко. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7383. 3 (3). Джессика Пегула — 6208. 4 (4). Кори Гауфф — 6073. 5 (5). Мэдисон Кис (все — США) — 4999. 6 (6). Джасмин Паолини (Италия) — 4930. 7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4781. 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4193. 9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3821. 10 (11). Эмма Наварро (США) — 3797. 11 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3308. 12 (12). Каролина Мухова (Чехия) — 2919. 13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913. 14 (14). Дарья Касаткина (Австралия) — 2741. 15 (15). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2674. 16 (16). Аманда Анисимова (США) — 2617. 17 (18). Элина Свитолина (Украина) — 2430. 18 (24). Елена Остапенко (Латвия) — 2345. 19 (17). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2209. 20 (19). Людмила Самсонова — 2150… 22 (22). Екатерина Александрова — 2048… 29 (31). Анна Калинская — 1619… 39 (38). Анастасия Потапова — 1384... 47 (49). Анастасия Павлюченкова — 1143… 52 (51). Вероника Кудерметова — 1077… 54 (54). Полина Кудерметова — 1051… 76 (75). Анна Блинкова — 862… 83 (83). Камилла Рахимова — 814… 97 (97). Эрика Андреева (все — Россия) — 742.
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9930 баллов. 2 (3). Александр Зверев (Германия) — 8085. 3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8050. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5115. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4120. 6 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3820. 7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3585. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3530. 9 (13). Хольгер Руне (Дания) — 3480. 10 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3290. 11 (11). Лоренцо Музетти (Италия) — 3200. 12 (12). Томми Пол — 3160. 13 (15). Бен Шелтон (оба — США) — 3020. 14 (14). Артюр Фис (Франция) — 2920. 15 (10). Каспер Рууд (Норвегия) —- 2815. 16 (17). Григор Димитров (Болгария) — 2595. 17 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2550. 18 (16). Стефанос Циципас (Греция) — 24415. 19 (19). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2375. 20 (20). Томаш Махач (Чехия) — 2235… 25 (27). Карен Хачанов — 1960… 73 (73). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 856.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.