Politico: желание Трампа встретиться с Си Цзиньпином мешает решить торговый спор

Президент США Дональд Трамп хочет добиться личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В Пекине же опасаются, что президент Соединенных Штатов превратит переговоры в публичное шоу. Как пишет со ссылкой на источники Politico, позиция американского президента вредит усилиям по предотвращению торговой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Собеседники издания сказали, что Дональд Трамп не готов наделить кого-либо из чиновников Белого дома полномочиями на контакты с Китаем по вопросам разрядки. «Трамп хочет иметь дело напрямую с Си Цзиньпином так же, как он имел дело с Владимиром Путиным. Я не думаю, что он особенно заинтересован в передаче своих взглядов другим»,— сказал экс-директор по Китаю и Тайваню в Совете нацбезопасности США Райан Хасс.

Власти Китая избегают прямых переговоров Си Цзиньпина и Дональда Трампа, поскольку опасаются потерять преимущество, пишет Politico. Вместо этого Пекин назначил бывшего помощника министра торговли новым торговым представителем страны. По словам источников издания, Вашингтон рассматривает на аналогичный пост экс-президента Goldman Sachs Джона Торнтона.

12 апреля США повысили пошлины на товары из Китая, их суммарный размер достиг 145%. Пекин в ответ повысил тарифы до 125%. Bloomberg писало, что назначение координаторов переговоров — одно из ключевых условий Пекина для переговоров с Вашингтоном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китайский пряник вместо американского кнута».