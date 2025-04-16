Bloomberg узнал об условиях Китая для переговоров с США

Китай хочет увидеть конкретные действия администрации президента США Дональда Трампа, прежде чем Пекин согласится на переговоры с Вашингтоном по поводу торговых пошлин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Среди прочего власти Китая ждут проявления большего уважения в свой адрес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan, Pool / AP Фото: Ng Han Guan, Pool / AP

Уважение к Пекину и сдерживание пренебрежительных высказываний в его сторону станут наиболее важными условиями переговоров, сказал один из собеседников агентства. Официальные лица Китая также хотят, чтобы Соединенные Штаты назначили координатора переговоров, который поможет подготовить сделку.

По информации Bloomberg, Китай в том числе намерен добиться от США более последовательной позиции по торговым пошлинам и вопросам, которые связаны с национальной безопасностью. Речь идет об отношениях с Тайванем, который Пекин считает своей территорией.

12 апреля США повысили пошлины на товары из Китая с 84% до 125%. С учетом уже действующих тарифов в размере 20% общий размер пошлин достиг 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары до 125%.

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