«Смирнов писал в жанре, который сам называл историческим театром вещей»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об «умных натюрмортах» Николая Смирнова и уникальной коллекции Леонида Шишкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Галерея Леонида Шишкина — одна из старейших антикварных структур России. Почти сразу как указом от 1987 года разрешили индивидуальную трудовую деятельность, открылись первые галереи (магазины) по продаже антиквариата. 1989 годом датируется основание Галереи Шишкина. Практически с тех пор мы с Леней и дружны. Он спортивный журналист, мастер спорта по футболу. На рубеже 1980-90-х много показывал наше искусство за рубежом и в России. Создал один из первых аукционов, которые носили гордое имя «Советская классика». Леонид, кстати, является автором искусствоведческого термина «советский импрессионизм», которым сейчас уже принято описывать творчество Дмитрия Налбандяна или Александра Герасимова. Недаром Шишкин является аккредитованным экспертом по творчеству художников Герасимова, Налбандяна и Николая Смирнова Международной Конфедерации антикваров и арт-дилеров. Вот как раз выставку работ Николая Николаевича Смирнова Шишкин и представит в рамках ярмарки «Арт-Москва» с 23 по 28 апреля.

Слово Леониду Шишкину: «Большую часть моего собрания я выкупал на Западе, искал, разыскивал, выкупал, что-то оставалось в семье. Примерно столько же выставлялось в Санкт-Петербурге в 2010 году в Русском музее, это была посмертная его персональная выставка. А в Москве его никогда не видели».

Николай Смирнов (1938-2005 годы) — художник странный, необычной судьбы. Сын репрессированных, он окончил отделение искусствоведения МГУ и первый свой натюрморт написал на спор в 33 года. Всего известно 54 картины его кисти, 19 из них будут выставлены в Гостином дворе, впервые такой большой корпус работ. Смирнов писал в жанре «обманки» или «умного натюрморта», который сам мастер называл «историческим театром вещей». Когда предметы написаны так достоверно, что выглядят приклеенными к холсту. Такой жанр был распространен в XVIII веке, а в наши дни работы Смирнова выглядят абсолютно уникально.

Дмитрий Буткевич