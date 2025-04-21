В Самарской области возбудили дело из-за состояния палат в детском отделении больницы

Прокуратура Шигонского района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении руководителя ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей районная прокуратура выявила публикацию о неудовлетворительном состоянии палат в детском отделении учреждения. При проведении проверки «зафиксировано отслаивание краски и штукатурки на стенах и откосах оконных проемов в палатах детского отделения больницы».

Прокуратура также внесла представлению главврачу больницы об устранении нарушений.

Руфия Кутляева