Причиной пожара в историческом здании в Ярославле стал поджог

По предварительным данным, причиной пожара в заброшенном историческом здании на улице Кооперативной в Ярославле стал поджог. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 20 апреля пожар произошел в объекте культурного наследия федерального значения «Дом Чарышникова (костел), сер. XVIII-2-я пол. XIX вв.». В МЧС сообщили, что очаг возгорания находился на первом этаже, потом распространился на верхний этаж и крышу. Затрудняли работу пожарным заколоченные двери и окна, а также частично разрушенные лестницы.

На месте пожара работали 30 человек личного состава и шесть единиц техники. На тушение ушло около трех часов. Пожар уничтожил кровлю, закоптил стены и пол на площади 500 кв.м.

«Предварительная причина пожара - поджог. Проводится проверка»,— сообщили в МЧС.

Алла Чижова