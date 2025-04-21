В Ярославле горел «Дом Чарышникова»

В Ярославле поздно вечером 20 апреля загорелся объект культурного наследия федерального значения «Дом Чарышникова (костел), сер. XVIII-2-я пол. XIX вв.», расположенный на улице Кооперативной,19. В ГУ МЧС по Ярославской области уточняют, что тушили пожар около трех часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«В результате пожара уничтожена кровля на S=500 кв.м, закопчены стены и пол на S=500 кв.м.»,— уточняют в ведомстве.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что два года назад объект был изъят судом у собственника. В марте 2025 года его выставили на продажу за 38,6 млн руб. На его восстановление требовалось 263 млн руб.

Алла Чижова