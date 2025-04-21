ВС РФ вернул на пересмотр дело о строительстве МКД в центре Сочи

Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций по делу о строительстве девятиэтажного жилого дома на улице Вишневой в Центральном районе Сочи и направил его на новое рассмотрение. Высшая судебная инстанция встала на сторону администрации города, указав на недопустимость точечной застройки при дефиците социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Дельта-Стройсервис» арендовала земельный участок площадью 6,2 тыс. кв. м в 2019 году. Земля относилась к зоне многоквартирной жилой застройки, и застройщик получил градостроительный план, на основании которого в 2022 году подал заявление на выдачу разрешения на строительство. Однако летом 2023 года администрация города отказала в его выдаче, ссылаясь на изменения в правилах землепользования, вступившие в силу в 2021 году. Новые нормы допускают жилищное строительство только в рамках комплексного освоения территории с одновременным возведением объектов социальной инфраструктуры.

Суды первой и последующих инстанций признали действия администрации неправомерными, согласившись с позицией застройщика о действительности ранее выданной документации. Однако Верховный суд указал, что нижестоящие инстанции не учли положения федерального и регионального законодательства, направленные на защиту публичных интересов и соблюдение принципов устойчивого развития территорий.

В определении суда отмечено, что точечная застройка в условиях Сочи может усугубить дефицит социальных объектов, а также усилить нагрузку на коммунальные и транспортные сети. Учитывая профессиональный статус застройщика, суд указал на его обязанность учитывать изменения в градостроительной политике, особенно при подготовке проектов, реализация которых потенциально может повлиять на качество жизни в городе.

Проект, реализуемый «Дельта-Стройсервисом», не подпадает под исключения, предусмотренные для случаев бюджетного финансирования или участия в договорах КРТ. В связи с этим Верховный суд пришел к выводу о нарушении баланса частных и публичных интересов при удовлетворении исковых требований. Арбитражный суд Краснодарского края повторно рассмотрит дело с учетом правовых позиций, изложенных в определении высшей инстанции.

Вячеслав Рыжков