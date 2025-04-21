В Ярославле в реестр захоронений войдут еще два кладбища

В Ярославле в реестр захоронений включат Игнатовское и Леонтьевское кладбища. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее в системе «Осирис» появилась цифровая модель Осташинского кладбища. На ней обозначены все существующие захоронения, любое из которых можно найти по имени усопшего. Также поисковик позволяет найти фотографию могилы.

«По каждому из захоронений вносятся полные данные, включая фамилию, имя и отчество усопшего, контактные данные родственников. Также мы прикрепляем координаты захоронения. Такая кропотливая работа помогает предотвратить дублирование захоронений и контролировать состояние могил. При выявлении ненадлежащего содержания захоронений служба устанавливает ответственных лиц и принимает меры по приведению мест погребения в порядок»,— приводит мэрия слова директора МКУ «Служба городских кладбищ» Дмитрия Кочугина.

В 2025 году в реестр планируют добавить Игнатовское и Леонтьевское кладбища. Сейчас ведется подготовка к торгам для определения подрядчика, который будет заносить данные о захоронениях. В мэрии объясняют, что создание единого реестра позволит планировать благоустройство, создавать удобные условия для посетителей и поддерживать «уважительную атмосферу».

Алла Чижова