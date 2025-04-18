Осташинское кладбище в Ярославле оцифровано

В Ярославле оцифровали Осташинское кладбище, модель работает на базе геоинформационной системы «Осирис». Ссылка на модель размещена на сайте ярославской «Службы городских кладбищ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

На модели Осташинского кладбища обозначены все существующие захоронения, любое из которых можно найти по имени усопшего. Также поисковик позволяет найти фотографию могилы. Обозначен и полный список людей, похороненных на этом кладбище. Отражены неизвестные могилы и место их положения.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что для формирования и наполнения электронно-цифровой базы данных мест захоронений был заключен контракт на сумму 6,4 млн руб. с владимирским индивидуальным предпринимателем. Контракт был расторгнут по соглашению сторон в марте 2025 года. К этому моменту подрядчик выполнил, а заказчик оплатил работы на 5,9 млн руб. Обязательства на сумму 500 тыс. руб. были прекращены.

Алла Чижова