«Сибирь» запускает рейсы между Новосибирском и Калининградом

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») с 25 апреля 2025 года возобновляет прямое авиасообщение между Новосибирском и Калининградом. До середины июля перевозчик будет выполнять от двух до шести рейсов в неделю, в разгар летнего сезона — полеты станут ежедневными.

«Мы уже выполняем регулярные рейсы в Калининград из Москвы, а теперь дополняем маршрутную сеть прямыми рейсами в город из нашего основного хаба в Толмачево»,— отметил директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.

Полеты будут осуществляться на Airbus A320 Neo.

Как писал «Ъ-Сибирь», S7 Airlines в летний период откроет дополнительные рейсы из аэропорта Толмачево (Новосибирск) в Якутск.

По итогам 2024 года объем перевозок пассажиров авиакомпании S7 Airlines снизился на 19%, до 12,9 млн человек. В маршрутную сеть компании вошли почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления.

Михаил Кичанов