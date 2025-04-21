Власти Казани направили в правительственную комиссию Татарстана предложение об исключении 568 парковок для электросамокатов. Это может сократить общую емкость парковок с 13 тыс. до 8 тыс. мест, сообщили в транспортном комитете исполкома города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани предложили сократить число парковок для самокатов на 42%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани предложили сократить число парковок для самокатов на 42%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С инициативой выступил исполком Казани. В первую очередь предлагается убрать парковки в центральной части города, где узкие тротуары не позволяют безопасно использовать средства индивидуальной мобильности (СИМ). Из 1340 парковочных точек, действовавших в прошлом году, планируется сократить 568.

Также предлагается ограничить максимальную скорость движения электросамокатов до 20 км/ч. Документ направлен на рассмотрение правительственной комиссии Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения — сейчас ожидается ее решение.

В исполкоме считают, что предложенные меры позволят повысить безопасность на улично-дорожной сети города.

Ранее сообщалось, что кикшеринговые операторы начали выставлять самокаты на улицы Казани.

С 17 апреля скорость всех прокатных электросамокатов в России ограничили до 20 км/ч. Ранее все прокатные электросамокаты не могли разгоняться быстрее 25 км/ч — ограничение было прописано на уровне софта.

Анар Зейналов