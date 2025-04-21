МТС Юрент начинает выставлять самокаты на улицах Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кикшеринговые операторы начали выставлять самокаты на улицы Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Кикшеринговые операторы начали выставлять самокаты на улицы Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В сервисе отметили, что сезон скоро начнется, но конкретных сроков не назвали.

Кроме того, на казанские улицы выставили самокаты Whoosh. На запрос «Ъ Волга-Урал» кикшеринговый оператор на момент публикации не ответил.

Ранее МВД Татарстана выступило с инициативой отказаться от проката электросамокатов в этом году. Госавтоинспекция Казани эту инициативу поддержала.

«Очень на это надеюсь», — заявил начальник ГАИ Казани Михаил Савин в эфире программы «Тема» телеканала «Эфир» 14 апреля, комментируя возможное отсутствие арендных электросамокатов в Казани в этом сезоне.

В 2024 году сезон электросамокатов в Казани начался 5 апреля. В 2025 году, по данным «Ъ Волга-Урал», операторы кикшеринга до сих пор не начали сезон в Казани, так как «находятся в процессе согласования всех необходимых условий с городскими властями и ожидают их официального ответа».

Подробнее читайте в материале «Самокаты встали на красном».

Анар Зейналов