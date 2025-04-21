Для больницы скорой медпомощи в Уфе закажут мебель за 21 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на аукционе 13 мая выберет поставщика мебели, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 21,3 млн руб. Закупка проводится в рамках программы модернизации учреждений здравоохранения, расположенных на территории Уфы.

Мебель должна быть поставлена в Клиническую больницу скорой медицинской помощи на улице Губайдуллина, 21/1 в течение двух месяцев. Требуется 192 медицинских стула, 50 смотровых кушеток, 21 шкаф для медикаментов, три стойки регистратора, два массажных стола, 100 медицинских тумб, 95 медицинских шкафов и так далее.

Программа реконструкции городских медучреждений стартовала в 2023 году. Как ранее сообщал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, общий объем финансирования за шесть лет составит 8 млрд руб. Из них на капремонт 118 зданий будет потрачено 3,5 млрд руб., на закупку медоборудования, мебели, автоматизированных рабочих мест, принтеров — 4,5 млрд руб.

Майя Иванова