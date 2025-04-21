Ботанический ад

Одного из самых популярных бойцов в смешанных единоборствах (MMA) Хамзата Чимаева летом вместо получившего травму чемпиона UFC, основного в этом виде промоушена, в среднем весе (до 84 кг) Дрикуса дю Плесси ждет, возможно, не менее любопытный соперник. Готовность драться со спортсменом российского происхождения выразил бразилец Кайю Борралью, основатель и лидер команды Fighting Nerds, превратившейся в очень заметную как благодаря неординарному имиджу, так и результатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец ММА Хамзат Чимаев

Фото: David Yeazell / USA TODAY Sports / Reuters Боец ММА Хамзат Чимаев

Фото: David Yeazell / USA TODAY Sports / Reuters

Практически все ведущие медиаресурсы, освещающие смешанные единоборства, обратили пристальное внимание на интенсивный обмен постами в Х между двумя бойцами — Хамзатом Чимаевым и Кайю Борралью. Сначала Борралью вызвал Чимаева на бой. Затем адресат его послания ответил, что, если подерется с бразильцем «сто раз», то его оппонент не выиграет ни одного поединка. После этого Борралью заявил, что «Хамзат сказал "да"», и призвал его подписать контракт на матч. Переписку различные издания — такие как Sports Illustrated, SP Nation, MMA Junkie — интерпретировали как подготовку к заключению такого договора.

Она началась спустя несколько часов после того, как стало известно о травме, полученной чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Именно в его категории выступает пользующийся огромной популярностью Хамзат Чимаев. Формально представляющий сейчас ОАЭ, он у всех поклонников смешанных единоборств ассоциируется все-таки прежде всего с Россией и Чечней, в которой родился и к которой относится как к настоящей родине.

Чимаев входит в число наиболее ярких бойцов MMA, а в его послужном списке при 14 победах до сих пор нет осечек.

UFC официально не объявлял о том, против кого Диркус дю Плесси будет проводить очередную защиту завоеванного в прошлом году титула. Но никто из экспертов не сомневался, что его оппонентом станет Хамзат Чимаев. Более того, они уверенно называли дату его боя против дю Плесси — 28 июня. Теперь же, судя по всему, южноамериканца заменит Кайю Борралью. Впрочем, этот вариант не менее любопытный, чем вариант с матчем Хамзата Чимаева против Диркуса дю Плесси.

Все дело в бэкграунде бразильского бойца. В мире MMA он известен, прежде всего, как основатель команды Fighting Nerds. В последнее время она превратилась во что-то вроде настоящего феномена смешанных единоборств. Кайю Борралью создал ее в 2014 году вместе с тренером Пабло Сукупирой.

Борралью, который до того, как увлечься MMA, изучал в университете химию, и Сукупира решили применить принципиально новый подход к подготовке представителей смешанных единоборств.

Он основан не на физической подготовке, а на развитии бойцовского интеллекта и тщательном, чуть ли не научными методами, изучении специфики каждого соперника. «Боевые ботаники» довольно быстро набрали авторитет, а их неординарный имидж — прежде всего главная его деталь в виде очков со скрепленной пластырем дужкой, как у школьных заучек,— довольно быстро стал чрезвычайно узнаваемым в среде фанатов MMA.

В настоящий момент в команду входят шесть спортсменов. Практически все они неплохо выступают в MMA. Но наиболее громкие достижения — у человека, придумавшего «ботаников». Кайю Борралью чрезвычайно поздно, в 21, начал профессионально заниматься смешанными единоборствами и имел скромные ударные навыки. Но это не помешало ему три года назад попасть в UFC, а потом доказать, что промоушен не ошибся, подписав с ним контракт. В его турнирах Борралью взял верх во всех семи поединках. Причем в тех, что состоялись в прошлом году, ему противостояли весьма матерые, котировавшиеся как охотники за чемпионским званием бойцы — шотландец Пол Крейг и американец Джаред Каннонир. С обоими он расправился более чем убедительно. Крейга нокаутировал во втором раунде, а Каннонира одолел по очкам, но с чересчур очевидным преимуществом.

Алексей Доспехов