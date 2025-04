Сальто c оркестром

В Калифорнии завершился второй и последний уикенд авторитетного весеннего фестиваля Coachella, задающего тренды на весь оставшийся год. Афишу фестиваля оценил Игорь Гаврилов.

Самой большой сенсацией фестиваля стали выступления Леди Гаги

Фестиваль Coachella в Индио, штат Калифорния,— предисловие к летнему концертному сезону Старого и Нового Света, именно здесь офлайн и онлайн показывают продукт, который уже через несколько месяцев будет прокатываться по миру в концертных турне. Нынешний фестиваль проходил в течение двух уикендов — с 11 по 13 и с 18 по 20 апреля. По традиции программы этих двух уикендов были идентичны, если не считать специальных и даже секретных гостей, которых приглашали на сцену хедлайнеры.

Самой большой сенсацией фестиваля стали выступления Леди Гаги, которая только что триумфально вернулась в чарты с новым альбомом «Mayhem» (см. “Ъ” от 11 марта). Каждый из сетов Леди Гага начинала с песни-мема «Bloody Mary» из саундтрека к сериалу «Уэнсдей». На Coachella певица исполнила ее впервые за семь лет. Фестиваль стал местом премьеры 11 песен из «Mayhem». На сцене Леди Гаге помог соавтор «Mayhem» Гесаффельштайн и балет, благодаря которому ее песни регулярно задают тренды в TikTok. Артисты и организаторы Coachella не жалеют сил и средств на то, чтобы показать сценографию и световое оформление шоу во всей красе, и не каждый фестиваль такое потянет. В случае с Леди Гагой это даже не передвижной цирк, а передвижная опера. К слову, свои вокальные возможности певица продемонстрировала и в этом диапазоне тоже.

Из новых имен последнего года самый большой резонанс вызвало выступление американского певца Бенсона Буна. Выбранный им образ граничит с комедийным: сценический костюм в блестках в стиле эстрады 1970-х, хипстерские усы и привычка делать сальто на сцене. Зато его хит «Beautiful Things» в 2024 году гремел по всему миру. Можно было посмеяться и над решением Бенсона Буна исполнить на Coachella песню Queen «Bohemian Rhapsody». К его образу добавилась королевская мантия, отделанная горностаем,— точно в стиле Фредди Меркьюри. В ней он исполнил первую часть песни за роялем. Затем он взобрался на инструмент, сбросил мантию и, сделав сальто, приземлился на подмостки. Все это могло показаться смешным кому угодно, только не гитаристу Queen Брайану Мэю, который (в первый уикенд фестиваля) согласился исполнить в песне гитарное соло, а значит, благословил очередного молодого последователя Фредди. Господин Мэй явно воспринимает юношу всерьез — он даже остался на сцене, чтобы сыграть в финальной «Beautiful Things». При этом, если верить соцсетям и прессе, многие юные фанаты усача, приехавшие поддержать его дебют на Coachella, великого гитариста не узнали и величия момента не оценили.

Из громких воссоединений фестиваля стоит отметить женскую панк-группу The Go-Go’s. В России ее лучше всего знают как первую группу звезды MTV 1980-х Белинды Карлайл. В The Go-Go’s голубоглазая красавица отвечала за музыку, тексты и вокал, но первые ее достижения связаны с успехом квартета как целого. Дебютный альбом The Go-Go’s «Beauty and the Beat» (1981) возглавил американские чарты и был продан трижды платиновым тиражом. На Coachella не звучали сольные хиты Карлайл. The Go-Go’s исполняли свои лучшие песни, преимущественно с «Beauty and the Beat», и у этого камбэка нашлись искренние поклонники — например, лидер стадионной панк-группы Green Day Билли Джо Армстронг, который исполнил вместе с группой песню «Head Over Heels».

Сами Green Day тоже выступили на фестивале, и в оба уикенда уделили больше внимания не свежему альбому «Saviors», а классическому «American Idiot» (2004). Билли Джо Армстронг — последовательный антитрампист, и теперь в песне «American Idiot» он поет не «I’m not part of a redneck agenda» («Я не поддерживаю повестку реднеков»), а «I’m not part of the MAGA agenda» («Я не поддерживаю повестку Make America Great Again»).

Однако главным панком нынешней Coachella комментаторы назвали все же не его, а сенатора-демократа Берни Сандерса, который перед сетом певицы Клэйро выступил с речью о правах женщин, доступном здравоохранении и экономическом равенстве. А потом еще и сфотографировался на фоне «маскотов» группы Misfits — одного из символов панк-культуры.

Самыми обсуждаемыми коллаборациями стали выступления Лос-Анджелесского филармонического оркестра под руководством Густаво Дудамеля и приглашенных звезд. Венесуэльский мастер два уикенда дирижировал самыми неожиданными альянсами. Программа оркестра в первый уикенд была составлена из узнаваемой классики вроде вагнеровского «Полета валькирий» (естественно, с него сет начинался), музыки из «Звездных войн», песен молодой исландской джазовой певицы Лейвей, постминимализма Макса Рихтера, рэп-хитов Эл Эл Кул Джея и еще нескольких абсолютно непредставимых в контексте «оркестра» вещей вроде трека «Clarity» диджея российского происхождения Зедда (Антона Заславского). Во второй уикенд Густаво Дудамель разбавил Лейвей, Бетховена и Штрауса песнями Foo Fighters и «Purple Rain» Принса в исполнении звезды «Злой» Синтии Эриво. Такой бульон, вероятно, не каждому по вкусу. Но по большому счету это и есть современная поп-музыка: немного классики, марш штурмовиков, рэп, хард-рок и тихие песни о любви. Типичный плейлист на Spotify, адаптированный для дорогого оркестра.

Игорь Гаврилов