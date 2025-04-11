Суд в Москве оштрафовал Собчак за неуплату предыдущего штрафа

Московский суд наложил на журналистку Ксению Собчак административный штраф за несвоевременную оплату предыдущего взыскания. Об этом сообщили «РИА Новости» в судебной инстанции.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания»,—сообщили в суде агентству.

Согласно статье 20.25 КоАП РФ, за неуплату штрафа в срок полагается либо двукратное увеличение суммы (но не менее 1 тыс. руб.), либо арест до 15 суток, либо 50 часов обязательных работ. Размер штрафа и причина первоначального взыскания не раскрывается.

Ранее в марте СМИ писали, что суд обязал компанию «Манила», которая принадлежит Ксении Собчак (15% по данным «Контур Фокус») и ресторатору Антону Пинскому (85%), выплатить 1 млн руб. предпринимательнице Вере Абель за использование чужого товарного знака. Она владеет товарным знаком VETER и посчитала, что ресторан Veter/Ветер на Мытнинской набережной Санкт-Петербурга использовал ее знак.