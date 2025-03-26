В Константиновском районе саперы обезвредили авиабомбу времен ВОВ

В Ростовской области в Константиновском районе саперы обезвредили авиабомбу весом 500 кг времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

По данным ведомства, бомба была обнаружена в поле на глубине трех метров.

Еще один боеприпас — немецкая авиабомба SD-50 — был обнаружен при земляных работах в Новороссийске.

Специалисты Донского спасательного центра МЧС России успешно обезвредили оба боеприпаса.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области обезвредили немецкую авиабомбу весом 50 кг.

Снежана Стодольская