«В 2024 году многие небольшие сельхозпроизводители были на грани рентабельности»

Профессор географического факультета МГУ, главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич рассказала «Ъ-Кубань», что происходит с экономикой Краснодарского края и почему 2025 год будет сложным для строительной отрасли и АПК региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

— Экономика Краснодарского края по итогам 2024 года вошла в тройку лидеров среди регионов России по темпам роста, увеличив свою долю в ВВП страны до 3%, при этом краевой бюджет превысил плановые показатели на 26,4 млрд руб. Экономика Кубани второй год занимает шестое место среди регионов России. Как вы оцениваете такие результаты?

— Доходы бюджета края выросли ниже темпов инфляции, основной фактор — прошлогодняя «гонка зарплат». Место среди регионов зависит от размера региона, соответственно и показывает только это. В целом состояние экономики Краснодарского края оцениваю спокойно.

— Насколько, на ваш взгляд, Краснодарский край адаптировался к новым экономическим условиям, связанным с ходом СВО на Украине, санкционному давлению на Россию, уходом зарубежных компаний с рынка и др.?

— Адаптация — не значит развитие. Промышленное производство края в 2024 году сократилось на 2,2%, в том числе обрабатывающая промышленность — на 4,4% из-за падения пищевой промышленности. На последнюю в общем объеме обрабатывающей промышленности Краснодарского края приходится 41%, еще 27% — это производство нефтепродуктов.

Объемы производства пищевой отрасли снизились в связи с плохим годом для сельского хозяйства. Из-за неблагоприятных погодных условий год выдался неурожайным для всего юга и Черноземья. В частности, на Кубани сельское хозяйство в 2024 году сократилось на 7%, включая растениеводство — на 9%. А когда сырья меньше, то и пищевой продукции производится меньше. В России в прошлом году наибольший рост пришелся на отрасли, связанные с оборонно-промышленным комплексом, но «оборонки» у вас немного.

— Этот спад — долгосрочный?

— Ну, если у вас 41% пищевой промышленности, а она просела… На 2025 год тоже не очень хорошие прогнозы, зима была никакая, а весной выпал снег.

— Как повышение ключевой ставки ЦБ сказалось на бизнесе и экономике Краснодарского края?

— На всей стране повышение уровня ключевой ставки сказалось тяжело, потому как взять кредит стало сложнее. Это особенно проблемная история для сельхозпроизводителей, которые всегда кредитуются весной, под посев, и отдают займы осенью, продавая урожай. Минсельхоз давал им возможность получать льготные кредиты. Сейчас объемы льготного кредитования сократились, и далеко не все имеют возможность получить кредит по льготной ставке, субсидируемой из бюджета. А кто не может его получить, тем совсем трудно.

— То есть главные сложности еще впереди…

— Да. Если у крупных агрохолдингов есть какие-то свои жировые запасы, то крестьянским фермерским хозяйства, конечно, намного сложнее. И в этом году, мы уже знаем, зерновых сеять будут меньше, потому что цена на них непривлекательная. Год для сельского хозяйства будет непростым по финансовым обстоятельствам.

— Краснодарский край ждет массовое банкротство малых хозяйств?

— Не знаю, но то, что уже в 2024 году многие небольшие сельхозпроизводители были на грани рентабельности, а некоторые работали себе в убыток — это факт.

— Какие еще факторы, на ваш взгляд, сдерживают темпы экономического развития Краснодарского края?

— Как и у всей страны: неопределенность, волатильность, соответственно, непонимание перспектив. Краснодарскому краю немного легче как производителю с высокой долей пищевой продукции. Спрос на еду растет, и экспортировать можно. Правда прибыльность экспорта снизилась из-за введенных пошлин и квот Минсельхоза. И все же это более стабильный рынок по сравнению, например, с металлами.

— То есть можно сказать, что мы имеем определенные преимущества?

— Да, в Краснодарском крае более устойчивая экономика, чем в некоторых других регионах. Что будет с ОПК, когда закончится СВО?! Расти такими темпами как сейчас она точно не будет, так как “живет” на бюджетные деньги.

Ориентация на массовый платежеспособный спрос, на пищевую продукцию — это более устойчивая история при условии, что доходы населения хотя бы не станут сокращаться. А пока мы видим рост реальных доходов, а значит спрос будет потихоньку расти. Другие составляющие экономики, конечно, лихорадит.

— Как вы оцениваете в этих условиях состояние и ближайшие перспективы развития строительной отрасли Кубани?

— В 2025 году с большой вероятностью будет снижение или около нуля, потому что инвестиционные возможности бизнеса сократились в связи с повышением ставки налога на прибыль. Кроме того, заметно общее торможение экономики. На Кубани уже в прошлом году объемы ввода жилья ощутимо сократились. Если в целом по стране — это минус 2,5%, то на Кубани — минус 12,5%. У вас очень много нераспроданного жилья, и некоторые девелоперы начали немного снижать стоимость квадратного метра на первичном рынке. Поэтому, если говорить о жилищном строительстве, то отрасль точно будет в 2025 году проблемной. По общей стройке я этого сказать не могу, в прошлом году был небольшой рост.

— И строительная отрасль потянет за собой смежные бизнесы.

— Конечно, стройка потянет за собой многие направления, в первую очередь производство металла и строительных материалов. Объемы производства металла уже сократилось в прошлом году, потому что снизилась потребность в таком количестве металлоконструкций.

— Что происходит с реальными доходами населения Краснодарского края?

— Реальные доходы населения выросли на 8,5%, зарплаты — более чем на 9%. Другое дело, что этот рост неравномерен. Пенсионеры потеряли в 2024 году. Реальные пенсии снизились более чем на 1%. Бюджетникам проиндексировали зарплаты на 7,5%, что также ниже уровня реальной инфляции. У работников ОПК доходы выросли, у аграриев — упали. Так что все индивидуально.

— Насколько Краснодарский край инвестиционно привлекателен?

— Идут военные действия. Раньше регион был действительно инвестиционно привлекателен благодаря выгодному географическому положению, хорошим агроресурсам... Сейчас — насколько страна инвестиционно привлекательна, настолько и край, выше головы не прыгнешь.

Беседовала Маргарита Синкевич